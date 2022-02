Além do Carnaval, veja quais são os outros feriados em março no Ceará

Março é um dos meses em que os cearenses vão poder aproveitar dias a mais de descanso. Apesar de o governo do Estado não decretar ponto facultativo no Carnaval, há mais dois feriados, um estadual e outro municipal. Um deles será um "feriadão", caindo em uma sexta-feira.

No dia 19 de março, há um feriado municipal. Na data, que será um sábado, comemora-se o Dia de São José, considerado o padroeiro do Ceará e figura do "pai terreno" de Jesus Cristo e esposo de Maria, mãe de Cristo. O santo é venerado pela Igreja Católica e também é considerado o padroeiro dos trabalhadores e das famílias.

Já no dia 25 de março, celebra-se a Data Magna do Ceará. A comemoração da data será na sexta-feira, que poderá ser emendada com os dias do fim de semana. O feriado foi instituído em 6 de dezembro de 2011. Segundo lei estadual, o dia é feriado em todo o território cearense, em comemoração a abolição dos escravos no Estado, onde a província foi a primeira do Brasil a libertá-los, no dia 25 de março de 1884.

Mais um "feriadão" em 2022

A quantidade de folgas "esticadas" este ano é menor que em 2021, que somou quatro feriados com extensão para o fim de semana.

O outro "feriadão" de 2022 será em 15 de abril, quando se celebra a Sexta-feira Santa, data religiosa cristã que ocorre antes do domingo de Páscoa.

Além disso, folgas às quintas-feiras, como em 21 de abril, Dia de Tiradentes, e às terças-feiras, como em 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, também podem representar "feriadões", já que algumas empresas e instituições liberam a segunda-feira para, depois, serem compensadas as horas descansadas.

Carnaval 2022

O período de Carnaval deste ano acontece no dia 26 de fevereiro, no sábado, e se estende até meio-dia da quarta-feira de cinzas, dia 2 de março. Apesar de o governo do Ceará não ter decretado ponto facultativo no Carnaval, as agências bancárias estarão fechadas, assim como as escolas particulares. As lojas de rua do Centro de Fortaleza e os shoppings, no entanto, devem abrir normalmente durante o período do Carnaval. A recomendação é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza).

A decisão de não ter ponto facultativo no Ceará durante o Carnaval deste ano foi tomada em reunião do comitê que delibera sobre os decretos relativos à pandemia, que definiu medidas para evitar as aglomerações nesse período.

