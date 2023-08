Candidato morre depois de passar mal em Teste de Aptidão Física da PM do MS

Um jovem de 25 anos morreu após passar mal durante o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul para soldado, nesta quinta-feira (4). Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital nesta sexta-feira (4), segundo divulgado pelo g1.

Arthur Matheus Martins Rosa e outros dois candidatos - um homem e uma mulher - caíram durante o teste. O exame ocorreu sob sol forte no Centro Poliesportivo da Vila Nasser.

A Secretaria Estadual de Administração (SAD) informou que o jovem era de Goiás e foi para Campo Grande para realizar o teste. A prova consiste em elevação na barra fixa, 32 abdominais e corrida de 2.400 metros.

Os candidatos devem completar o TAF, que é a quarta fase do concurso público, em até 12 minutos. Ainda serão realizados testes até este sábado (5).

Um candidato, que preferiu não ser identificado, disse ao g1 que a umidade no local estava muito baixa. Ele afirmou que a organização disponibilizou água para os participantes.

A SAD lamentou a morte do candidato e disse que deve abrir uma investigação sobre o caso. "Apesar de todo arcabouço legal que as provas de teste físico requerem, bem como todo cuidado e responsabilidade pela aplicação da mesma é necessário apuração célere que não deixe margens para novas tragédias, motivo pelo qual já iniciou uma apuração isenta e objetiva", diz a nota.