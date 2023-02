Campanha da Fraternidade 2023 tem início nesta quarta (22); veja tema e lema

Realizada anualmente durante a Quaresma — período entre o fim do Carnaval e a Páscoa —, a Campanha da Fraternidade 2023 inicia nesta quarta-feira (22) no Brasil. Pela terceira vez, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) traz a insegurança alimentar para discussão com o tema "Fraternidade e Fome".

A escolha pelo assunto foi motivada pela "emergência" sobre o tópico, conforme a instituição. Cerca de 33,1 milhões de brasileiros não têm o que comer, segundo pesquisa divulgada em julho de 2022 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.

Seguindo na mesma temática, o lema bíblico deste ano da ação é "Dai-lhe vós mesmo de comer!" — extraído do Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 16. Com a campanha, a CNBB visa fomentar iniciativas para minimizar os impactos da fome na vida da população do País.

"Um dos objetivos é propor aos fiéis um caminho de conversão para não ceder à cultura da indiferença frente ao sofrimento humano conforme pede o Papa Francisco", detalhou a organização.

Abertura da Campanha da Fraternidade

A Campanha da Fraternidade é lançada às 10h desta quarta-feira, na sede da CNBB, em Brasília. O evento é transmitido ao vivo pelas emissoras de inspiração católica e pelas redes sociais da confederação.

Programação

9h — Santa Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida, presidida pelo secretário-geral da CNBB, dom Joel Portella Amado, e concelebrada pelos padres assessores da CNBB;

10h — Acolhida e saudação no auditório Dom Helder Câmara, com dom Joel e o assessor do Setor de Campanhas da CNBB, padre Jean Poul Hansen.

O que é a Campanha da Fraternidade?

Realizada durante o período da Quaresma da Igreja Católica, a Campanha da Fraternidade é uma ação promovida anualmente pela CNBB e, conforme ela, a iniciativa incentiva o jejum e as orações, além de "exercitar a caridade associada à reflexão e ação sobre um tema específico".

Lançada pela primeira vez em 1964, com o tema "Igreja em Renovação", a cada ano a campanha traz um assunto ligado a atualidade para os católicos refletirem sobre e agirem.

Partilha, reconciliação, saúde, trabalho, justiça, família, esperança e até tráfico humano já foram temática da ação. Ano passado, a educação pautou as reflexões da campanha.