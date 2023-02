O que significa Quarta-feira de Cinzas? Entenda mais sobre a data

Todo Carnaval tem seu fim. E esse fim é marcado, tradicionalmente, pela Quarta-Feira de Cinzas. Mas, você sabe o que significa a data? Para os católicos, a Quarta de Cinzas simboliza exatamente o oposto de um desfecho: é o início do tempo da Quaresma, o período de preparação que antecede a Páscoa — que, neste ano, será celebrada em 9 de abril.

Segundo a Arquidiocese de Fortaleza, as primeiras edições do ato sacramental datam do século 7. "Na nossa liturgia atual, utilizamos cinzas feitas com os ramos de palmas distribuídos no ano anterior, no Domingo de Ramos. O sacerdote abençoa as cinzas e as impõe na frente de cada fiel, traçando com essas o sinal da cruz. Logo em seguida, diz: 'Recorda-te que és pó e em pó te converterás' ou, então, 'Arrepende-te e crede no Evangelho', explica a entidade.

As cinzas, é preciso destacar, têm um significado profundo para os católicos. Elas servem para que os fiéis possam examinar suas ações passadas e atuais e lamentar pelos pecados cometidos. Só assim, acredita a Igreja Católica, é possível voltar genuinamente para Jesus Cristo, que sofreu, morreu e ressuscitou para salvar a humanidade.

"É um sinal de penitência em preparação à maior festa do cristianismo, que é a Páscoa. As cinzas em nossas cabeças lembram a nossa rápida passagem pelo mundo e a fragilidade da nossa vida", complementa o padre Francisco Ivan de Souza, coordenador de Liturgia da Arquidiocese.

Conversão

Por marcar o incío da quaresma, o religioso reforça que a Quarta-Feira de Cinzas é um convite para os fieis entrarem no "caminho da conversão". "Isto é, no caminho pascal, no caminho de Jesus. Convertei-vos e crede no evangelho (Mc 1,15)".

"Neste dia celebramos o mistério do Deus misericordioso, do Deus bondoso. Ele acolhe nossa oração, jejum, penitência e conversão. Isso mostra que a nossa vida é limitada, é mortal, pois somos pecadores. Na celebração da santa missa, neste dia é importante centrar nas leituras bíblicas, no rito das cinzas, na caminhada quaresmal e na campanha da fraternidade", finaliza o padre.