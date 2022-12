Câmeras de PMs gravam resgate de vítima de 'tribunal do crime' do PCC, em São Paulo

O resgate de uma mulher de 26 anos foi registrado pelas câmeras acopladas nas fardas de policiais militares de São Paulo. Ela havia sido sequestrada para passar pelo "tribunal do crime" do PCC (Primeiro Comando Vermelho) em agosto deste ano. Em depoimento, ela informou que foi levada pelos criminosos após ter se negado a beijar um traficante. As informações são do portal de notícias UOL.

Contudo, apenas dez dias após a operação de resgate, ela foi novamente localizada por integrantes do PCC e levada para a favela Paraisópolis, onde foi assassinada. O corpo ainda não foi localizado.

No mesmo dia em que resgataram a vítima durante o primeiro sequestro, os policiais também prenderam preventivamente seis suspeitos por integrarem o "tribunal do crime" montado pelo PCC. Apesar de aparecerem nas gravações feitas pelas câmeras dos PM's, eles negam participação no crime.

O que mostra o vídeo?

As câmeras acopladas ao fardamento dos policiais mostram os agentes recebendo a denúncia informando o sequestro da vítima. A denúncia afirma ainda que a mulher estaria sob poder de integrantes do PCC.

Os agentes vão em direção ao local informado. Em parte do vídeo, é possível ver a sigla da facção criminosa enquanto os PM's fazem um trajeto a pé. Ao chegar ao cativeiro, eles encontram a vítima rodeada de pessoas - ela está sentada em um banco de madeira, ao ar livre.

O registro também mostra a prisão dos seis suspeitos. Logo após o resgate, é possível ver a vítima relatando o que ocorreu aos policiais. Contudo, o portal UOL informa que não foi possível ter acesso ao áudio.