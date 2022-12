Delegado invade casa e ameaça 'estourar cabeça' de mulher em Cuiabá

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o delegado da Polícia Civil Bruno França invadiu um imóvel, na noite da última segunda-feira (28), para prender uma mulher, de 41 anos, e a ameaçou dizendo que ia "estourar a cabeça dela". O caso foi em Cuiabá, no Mato Grosso. Na ocasião, a moça teria descumprido uma medida protetiva contra o enteado do oficial, de 13 anos.

Nas imagens, é possível observar o momento em que o policial quebra a porta da frente do local e entra portando uma arma. Ele é acompanhado de, pelo menos, três agentes da Gerência de Operações Especiais (GOE), também armados. "Deita no chão!", ordena. Em seguida, ele diz que a cabeça da indivídua será estourada.

Segundo o portal g1, na ocasião, é possível ouvir que o filho da mulher, de apenas 4 anos, presencia a ação e chorar ao repetir diversas vezes a palavra "não".

Medida protetiva contra a mulher

Ao portal g1, a Corregedoria da Polícia Civil informou que a medida protetiva foi motivada por uma determinação judicial de urgência requerida ao adolescente em uma investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica). No entanto, o advogado da mulher, Rodrigo Pouso Miranda, relatou que ele e a cliente não tinham conhecimento sobre isso.

Já o representante do delegado, Diogenes Curado, informou, em nota ao portal, que a mulher persegue o adolescente com agressões verbais e ameaças físicas em locais públicos, como quadras de esporte. No comunicado, ele ainda detalhou que a última agressão aconteceu na noite de segunda-feira (28), e, “na condição de autoridade policial, pediu apoio de outros agentes de segurança e, tendo conhecimento da medida protetiva expedida pela Justiça, efetuou a prisão em flagrante”.

Segundo Pouso, a ação do delegado aconteceu às 20h, horário fora do permitido. Ele ainda explicou que a família da cliente reside em outro condomínio, onde sete meninos teria agredido o filho dela, de 11 anos. Caso que teria motivado um processo contra os parentes do titular da Polícia Civil.

“Foi uma invasão de domicílio. Ele colocou todos da família e quem estava na casa no chão, apontou a arma para a cabeça deles. Estava totalmente descontrolado. É um profissional despreparado”, disse à publicação.

A Corregedoria da Polícia Civil informou ao g1 que tomou conhecimento da conduta do delegado e apurará os fatos. Bruno França atua em Sorriso, cidade a 420 km de Cuiabá, e está em estágio probatório.

A Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso (OAB-MT) publicou uma nota de repúdio contra a conduta do titular.

