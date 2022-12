Mãe que matou próprio filho recém-nascido com tesourada é condenada a mais de 26 anos de prisão

Foi condenada a 26 anos, 11 meses e 22 dias de prisão a mãe que matou o próprio filho recém-nascido com um golpe de tesoura em junho de 2015, em Vitória, no Espírito Santo. De acordo com informações do portal g1, Michelle Ribeiro Passos, de 35 anos, foi a júri popular nesta quarta-feira (30) no Fórum Criminal de Vitória.

Conforme o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), a mulher assassinou o filho logo após o parto, no banheiro de casa. A tesourada atingiu o coração da criança, que morreu na hora.

Michelle alegou, à época, que a motivação do crime foi a de que o marido não queria ter mais filhos. O pai da criança não sabia da gravidez

"A ré estava sozinha quando deu à luz o bebê no banheiro de casa. Logo após o nascimento, cometeu o crime. Michelle matou a criança porque o companheiro dela não desejava ter mais filhos. O golpe de tesoura atingiu o coração do recém-nascido, que morreu na hora", informou o Ministério Público.

Entenda o caso

Em junho de 2015, a mulher deu à luz sobre o vaso sanitário. Ela cortou o cordão umbilical da criança e desferiu um golpe de tesoura no peito do bebê. Ainda conforme a publicação, as investigações na época apontaram que o crime ocorreu durante a madrugada.

De acordo com a polícia, o médico que examinou a criança disse que o bebê apresentava hematomas nas bordas da ferida, do osso externo, na cartilagem da pele e coração, e que isso indicava que ele nasceu vivo.

"Como o corte estava muito profundo, eu fui ao hospital para conversar com ela. Friamente, sem esboçar emoção ou sentimento, ela falou que não agiu dolosamente contra o filho. Disse que cortou sem olhar e que pode ser que o atingiu sem querer", disse a delegada Nicolle Perúsia, que investigou o caso.