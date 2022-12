Mulher achada morta em baú conheceu suspeito durante jogo do Brasil, diz família

A mulher de 38 anos que foi achada morta dentro do baú de uma cama em São Paulo conheceu o suspeito do crime no dia em que saiu de casa para assistir à estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, na última quinta-feira (24), segundo a família. As informações são do portal g1.

"Infelizmente, ela saiu no dia do jogo e encontrou com esse monstro para tirar a vida dela e a perdi. Sofrimento está grande, viu. Graças a Deus a Justiça foi feita e espero que ele apodreça lá dentro da prisão, porque ele poderia fazer isso com mais vítimas. Eu perdi um pedaço de mim. Estou derrotada", disse a mãe da vítima, Idalice da Silva Lisboa, ao portal.

O suspeito pelo crime foi preso na segunda-feira (28) na avenida Eldorado, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana. Ainda de acordo com a família, Sheila Lisboa estava com amigos em um estabelecimento comercial próximo à sua casa, mas não retornou após o jogo. Familiares registraram boletim de ocorrência para comunicar o desaparecimento.

Testemunhas afirmaram que Sheila estava com outras pessoas no comércio e que, após elas saírem, ela permaneceu na companhia de um homem.

"Eu não conhecia esse monstro e nem minha irmã. Ela estava com os amigos dela. Foi uma fatalidade do acaso estar junto. Eu queria ouvir ele para saber o motivo de fazer isso. [...] Ele levou um pedaço da minha vida. Ele destruiu uma família inteira", afirmou a irmã de Sheila, Tatiana da Silva Lisboa.

Família encontra corpo da vítima

No domingo (27), os familiares da vítima conseguiram o endereço da casa alugada pelo homem que foi visto por último com ela. O proprietário do imóvel permitiu a entrada na casa e, em um dos quartos, a família encontrou a vítima morta dentro do baú de uma cama.

Os documentos do locatário foram achados em outro quarto da residência, assim como um celular quebrado dele.

"No domingo, eu falei para meu esposo para voltarmos na casa para ver se achávamos algum documento dele para tentar encontrá-lo. Nisso que a gente entrou de novo estava um cheiro estranho. Até falei para o dono da casa que na sexta não estava esse cheiro. O meu sobrinho entrou no quarto e subiu na cama para olhar, quando, em um espacinho da cama, o box afundou. Aí eu vi ela e comecei a gritar", disse a irmã da vítima.

"Foi horrível. Sabe quando você vê um pedaço de você ali jogado por causa de um monstro? Eu só quero saber tudo que aconteceu e o motivo dele fazer isso. A polícia disse pra gente que ela foi esganada. Além disso, cartão de crédito dela sumiu, assim como o celular".

Investigação

A SSP informou ao g1 que, após buscas, os policiais localizaram o suspeito em um ponto de táxi na avenida Eldorado, em Itaquaquecetuba. A identidade dele não foi divulgada.

O caso foi registrado como homicídio. Ainda serão feitos exames necroscópico, sexológico e toxicológico e perícia.