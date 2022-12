Caminhoneiro avança sobre acampamento de manifestantes e atropela uma pessoa em Cacoal, Rondônia

Um caminhoneiro avançou sobre um acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), na noite dessa quarta-feira (30), localizado na rodovia BR-364, em Rondônia. Na investida, o motorista atropelou uma pessoa.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, ao jornal Folha de S. Paulo, que a vítima foi colhida pelo veículo no quilômetro 234 da via, no município de Cacoal, área em que se concentram os manifestantes.

Nas redes sociais, vídeos mostram que, inicialmente, os participantes dos atos antidemocráticos atiraram pedras no caminhão, que tentava ultrapassar o bloqueio após ser cercado pelo grupo.

Em seguida, o motorista realizou um retorno e avançou sobre o acampamento localizado às margens da rodovia, destruindo tendas. Nas imagens, é possível observar a correria de várias pessoas e, poucos segundos depois, o atropelamento.

O agente federal integrante da superintendência da PRF de Rondônia, Andrei Milton, confirmou à publicação que os vídeos que circulam na internet sobre o caso foram registrados na noite dessa quarta-feira em Cacoal.

A Polícia Militar detalhou não haver registro de mortes no local. A vítima atropelada foi levada para uma unidade hospitalar da região. O caminhoneiro foi detido por agentes da corporação militar.

Manifestações pró-Bolsonaro

Ao lado de Mato Grosso e Santa Catarina, Rondônia é um dos estados que concentram grande parte dos atos em apoio ao atual presidente e contestam o resultado das eleições presidenciais, realizadas em outubro deste ano.

