Criança faz cirurgia no olho após ser barrada em bloqueio de manifestantes no Mato Grosso

A criança, de 9 anos, impedida de seguir viagem para realizar uma cirurgia oftalmológica em Cuiabá, Mato Grosso, por manifestantes que bloqueavam rodovia, no município de Sorriso, conseguiu realizar o procedimento nessa quarta-feira (23). Ao se deparar com o protesto, na noite da última segunda-feira (21), o pai do garoto tentou argumentar com o grupo, que não cedeu ao apelo.

A família relatou, ao portal g1, que a retirada da hérnia e drenagem do coágulo de um dos olhos do menino durou cerca de quatro horas.

Gabriel estava em um ônibus, ao lado de outros 24 pacientes da Secretaria de Saúde, interceptado no bloqueio realizado na BR-163, em Sorriso. Ele teve o olho esquerdo perfurado por um lápis e precisava realizar uma nova cirurgia de reconstrução do globo ocular. O procedimento foi autorizado após a família vencer uma batalha judicial.

O caso repercutiu nas redes sociais e na imprensa após um vídeo registrar o desespero do pai da criança, o trabalhador autônomo Eder Rodrigues, ao tentar negociar a passagem pelo trecho. Segundo ele, ao pedir para continuar a viagem devido ao risco do filho perder a visão, um dos envolvidos no bloqueio teria dito que o grupo seguisse a pé e que não se importava se o garoto ficasse sem enxergar.

"Estávamos tentando marcar essa cirurgia há uns três meses, porque tem poucos especialistas nessa área. Mostrei os documentos da cirurgia, mas não quiseram saber e um deles já puxou um facão. Me exaltei quando expliquei que meu filho poderia perder o globo ocular e um deles falou: 'que fique cego'", disse ao jornal O Globo.

Pai discute com manifestantes

Cirurgia foi remarcada

Apesar dos apelos, os manifestantes, que estariam armados com facões e foices, conforme Eder, não permitiram que os pacientes seguissem viagem. No mesmo dia, o grupo já havia enfrentado outros bloqueios ao longo do trajeto, chegando a percorrer cerca de quatro quilômetros por uma fazenda para conseguir desviar e retornar à rodovia. O procedimento oftalmológico de Gabriel teve que ser remarcado, segundo informações do portal g1.

“Havíamos passado por outros bloqueios naquela noite, porque o trânsito estava liberado para ambulâncias e para quem tinha consulta médica e cirurgia. Neste ponto, fomos barrados”, contou à publicação.

