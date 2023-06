Cães 'frentistas' trocam carinho por desconto em posto de combustíveis em São Paulo; veja vídeo

Uma "promoção" inusitada tem chamado a atenção de clientes de um posto de combustíveis em Campinas, São Paulo. É que "cães frentistas" carregam no pescoço uma placa com os dizeres "faça carinho e ganhe desconto" e arrancam sorrisos — e afagos — dos que chegam para abastecer seus veículos.

A iniciativa viralizou nas redes sociais após uma postagem do estabelecimento comercial mostrar que a ação agradou muitos fregueses que frequentam o posto e, especialmente, os pets homenageados.

A fama dos 'cães frentistas'

Um dos integrantes do grupo de cachorros que recebeu carinho dos clientes é conhecido como "frentiscão Matuê". O cão, inclusive, tem um perfil próprio no Instagram com quase 100 mil seguidores.

Além dos consumidores, a ação também encantou internautas, que comentaram na publicação elogiando a iniciativa. "Faria carinho até se não tivesse desconto nenhum", comentou uma. "Ganha duas vezes, é isso mesmo? Porque eu faria de graça", se surpreendeu outra.