Brasileiros cruzam fronteira e fazem fila para abastecer na Argentina a R$ 3,10

Com as seguidas altas nos preços dos combustíveis no Brasil, consumidores estão cruzando a Ponte Tancredo Neves e enfrentando fila para abastecer na cidade de Porto Iguaçu, na Argentina.

Esses consumidores relataram ao G1 que um dos postos vende gasolina super (aditivada) pelo equivalente a R$ 3,10 o litro. O município de Porto Iguaçu é ligado ao Brasil por Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

É basicamente a metade do preço médio da gasolina comum encontrado em Foz do Iguaçu, de R$ 6,14 o litro, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Os donos de postos de combustíveis em Porto Iguaçu falaram ao G1 que a procura tem sido tão expressiva que chegou a faltar nas bombas. Em um deles, segundo a gerente, 90% dos clientes nos últimos dias eram brasileiros.

Argentinos com medo de faltar combustível também entraram na fila e alguns levaram o produto para casa em galões.

A gasolina acumula alta de 73,4% em 2021 após sucessivos reajustes operados pela Petrobras no preço do combustível nas refinarias. Foram onze aumentos desde e apenas quatro quedas desde janeiro.