Brasileiro esfaqueado em Toronto: veja o que se sabe até agora sobre o caso

A morte do jovem brasileiro Gabriel Magalhães, 16, que foi esfaqueado em uma estação de metrô em Toronto é cercada de dúvidas. A Polícia disse que o ataque foi aleatório e não possui motivações.

Conforme as autoridades, o suspeito é uma pessoa em situação de rua. Gabriel estava sentado em um banco da plataforma de embarque no momento do crime.

Veja o que se sabe

Onde ocorreu o ataque?

Gabriel foi morto em uma estação de metrô Keele Station no último sábado (25), por volta das 21h no horário local do Canadá.

Quem é o suspeito?

O suspeito de matar o brasileiro é Jordan O'Brien-Tobin, 22. Ele vive em situação de rua e foi preso no mesmo dia.

O que motivou a facada?

Não se sabe. A polícia local de Toronto informou que é um ataque aleatório.

Quem é a vítima?

Gabriel Magalhães, 16 anos. O jovem estudava na Keele Street Public School. Ele morava em Toronto com a mãe, Andrea Magalhães, que é enfermeira em um hospital de Toronto. Ela deixou São Paulo em 2000 com a família .

"Nós deixamos São Paulo, uma cidade muito, muito perigosa, muito violenta, estávamos procurando uma vida melhor, oportunidades, e queríamos ter filhos. Nós queríamos segurança para nossas crianças, e por isso viemos para Toronto. Eu pensei que não havia lugar melhor no mundo para criar minhas crianças do que aqui em Toronto", contou Andre em entrevista ao "Global News".