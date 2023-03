Mulher enterrada viva diz estar 'muito assustada' e com planos de mudar de região

Recuperando-se do trauma, a mulher que foi encontrada viva dentro de um túmulo, em Minas Gerais, deu seu depoimento sobre o caso à Polícia. Ainda internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), a vítima, de 36 anos, pretende se mudar quando receber alta.

De acordo com informações do O Globo, a mulher tem se alimentado e apresenta respiração e pressão normais, tendo a recuperação classificada como “ótima” pelo médico Henrique de Almeida, diretor do Hospital São João Batista, onde ela está sendo tratada.

No entanto, apesar da evolução, a vítima ainda está emocionalmente abalada e com medo. Ainda de acordo com o profissional de saúde, ela chegou a falar sobre “ir embora da região” quando for liberada da unidade de saúde.

O momento aguardado, entretanto, não deverá ocorrer tão cedo: “Ela vai ficar internada por um tempo porque está com fratura nas duas pernas, no braço, dedo e, também, com uma hemorragia” afirmou.

ENTENDA CASO

Na semana passada, a mulher foi encontrada por coveiros em um túmulo com cimento fresco e sinais de sangue, no cemitério municipal Visconde do Rio Branco. A descoberta fez com que os profissionais acionassem a Polícia Militar.

No local, os agentes de segurança ouviram pedidos de socorro vindos da sepultura, que foi quebrada para socorrer a mulher. Durante a retirada, foi notado que ela apresentava ferimentos na cabeça.