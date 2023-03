Atleta morre após engolir abelha durante treino de ciclismo em Manaus, afirma família

Uma reação alérgica à uma abelha levou o atleta Waldonilton de Andrade Reis, de 43 anos, à morte, segundo familiares. O homem teria engolido o inseto durante um treino de ciclismo em Manaus, no dia 2 de março, e, após 21 dias de internação, teve a morte encefálica confirmada no último dia 23. As informações são do G1.

Conforme relatado por parentes, os médicos que acompanharam o caso do atleta informaram que ele sofreu um choque anafilático, a mais agressiva forma de reação alérgica.

Os profissionais de saúde ainda explicaram que a morte cerebral ocorreu como consequência da falta de oxigênio no cérebro do paciente por mais de três minutos.

A demora para conseguir atendimento médico pode ter influenciado o quadro de saúde, segundo Rosilene Reis, irmã do homem. De acordo com ela, Waldonilton teve dificuldade para respirar por aproximadamente 20 minutos antes de receber os primeiros socorros, situação que fez com que o estado dele piorasse.

VIDA NO ESPORTE

Apesar de praticar ciclismo, o atleta dedicava-se profissionalmente a outro esporte: remo. Waldonilton fazia parte do Esporte Clube Remo, do estado do Pará.

Pelo clube, o esportista chegou a ser bicampeão Norte-Nordeste de Remo, disputado em Brasília.

Para se divertir, Waldonilton pedalava com amigos, que costumavam se reunir para praticar o esporte.