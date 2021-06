Brasil receberá sexto lote com 936 mil doses da Pfizer nesta terça-feira (1º)

O Brasil deve receber nesta terça-feira (1º) o sexto lote com 936 mil doses contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech. A nova remessa está prevista para desembarcar às 20h no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

Outros dois carregamentos da Pfizer também serão entregues ao governo federal nesta semana. Nesta quarta-feira (2), chegarão mais 936 mil doses, enquanto na quinta-feira (3), o volume equivale a 527 mil.

Ao todo, o país terá mais 2,4 milhões de doses do imunizante. Esta quantidade faz parte do primeiro contrato firmado no dia 19 de março entre a farmacêutica e o Ministério da Saúde. O termo prevê 100 milhões de doses até o fim do terceiro trimiestre. e mais 100 milhões até o mês de dezembro.

Controle

O primeiro lote enviado pela Pfizer aterrissou no Brasil no dia 29 de abril com um milhão de doses. Já a segunda remessa, que trouxe 629 mil doses do imunizante, desembarcou no dia 26 de maio.

Segundo a farmacêutica, os imubiológicos precisam ser armazenados em caixas com temperaturas entre -25°C e -15°C por, no máximo, 14 dias.

Após serem transferidas para as salas de vacinação, onde a temperatura deve variar entre 2°C e 8°C, as doses devem ser aplicadas em até cinco dias.

Recusa

No início deste ano, a Pfizer divulogou nota afirmando que o Brasil rejeitou uma oferta de 70 milhões de doses do imunizante. A farmacêutica chegou a enviar três propostas ainda em 2020, mas não teve retorno do governo federal.

O laboratório diz que a proposta inicial encaminhada em 15 de agosto previa a entrega de doses já em dezembro de 2020 e que, com base em acordo de confidencialidade firmado em julho de 2020 com o Ministério da Saúde, não poderia comentar detalhes da negociação em curso.