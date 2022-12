Bolsonaro renova concessão da Globo, Record e Band por mais 15 anos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) editou o decreto que renova, por mais 15 anos, as concessões da TV Globo, Record Tv e TV Bandeirantes. A decisão foi divulgada em nota na noite desta terça-feira (20) pela Secretaria Geral da Presidência da República. As informações são do portal g1.

De acordo com a pasta, o processo de renovação seguiu os critérios previstos no decreto que regulamenta o serviço de radiodifusão no País - o artigo 223 da Constituição - que contém uma série de requisitos que devem ser cumpridos pelas emissoras.

A Secretaria também informou em nota que a área técnica e a consultoria jurídica do Ministério das Comunicações se manifestaram favoravelmente à renovação das concessões dos canais televisivos.