Bebê em cadeirinha escapa ileso de acidente com 9 carros que provocou 2 mortes

Um bebê que estava em uma cadeirinha escapou ileso de um acidente que envolveu nove carros no Paraná, nesta sexta-feira (16). O engavamento que aconteceu na BR-467 deixou dois mortos e oito pessoas feridas. As informações são do G1.

De acordo com a tenente do Corpo de Bombeiros, Marcela Schwendler, o veículo em que o bebê estava teve as vítimas mais graves. No carro, estavam também o avô e a mãe da criança.

O homem não sobreviveu ao acidente e a mulher está internada em estado gravíssimo no Hospital Universitário de Cascavel.

Legenda: Bebê que estava em cadeirinha saiu ileso do acidente Foto: Reprodução RPC

O acidente aconteceu após um caminhão entrar na rodovia e bloquear pistas ao tentar realizar manobra para ir à via correta. Por isso, veículos que estavam atrás foram parando, mas um outro caminhão que trafegava pela BR-467 não conseguiu frear a tempo e atingiu os carros.

O motorista que entrou na contramão fugiu do local e está sendo procurado pela polícia.

"Eram dois caminhões atravessados nos dois sentidos. Saímos da viatura e muita gente correndo em vários sentidos e apontando para vários sentido indicando pessoas encarceradas, que são as que estão presas às ferragens", informou Marcela, que atendeu à ocorrência.

Engavetamento

Trabalhadores da concessionária responsável pelo trecho da rodovia realizavam serviços de corte de grama no entorno da via quando um caminhão entrou na contramão. Os funcionários avisaram ao motorista.

Legenda: Acidente deixou duas pessoas mortas e oito feridas Foto: Tarcísio Silveira/RPC Cascavel

Para ir para a via correta, o caminhão acabou bloqueando a pista fazendo uma manobra com o auxílio dos trabalhadores. Porém, um outro caminhão não conseguiu frear a tempo e causou um engavamento entre oito carros.

Um dos veículos ficou completamente destruído com o impacto da batida e um dos caminhões envolvido invadiu parte da pista contrária.

