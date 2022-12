Recenseadora do IBGE desaparece após discutir com morador e é encontrada em hospital

Uma recenseadora do IBGE, que havia desaparecido na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi encontrada nesta sexta-feira (16), no Hospital Getúlio Vargas. Cynthia Santos Brande foi levada à Delegacia de Descobertas de Paradeiros para ser ouvida. As informações são do portal g1.

Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu com ela. A recenseadora deu entrada no hospital na noite de domingo (11) e deixou o local na tarde desta sexta-feira (16), com o braço imobilizado.

Familiares e amigos de Cynthia começaram a denunciar seu desaparecimento há um semana, afirmando que a profissional sumiu após discutir com um homem na comunidade da Penha.

"Minha filha foi fazer uma pesquisa na Vila Cruzeiro, chegando lá um cidadão eu acho que teve algum problema com ela. Eles discutiram e depois ela desapareceu", afirmou o pai da recenseadora, Carlos Alberto da Silva Brande.

O pai procurava Cynthia em hospitais e centros de identificação de corpos. Uma amiga disse que, durante as buscas, um garoto afirmou ter visto ela entre domingo e terça, discutindo com um homem na região.

O IBGE afirmou que o pai da recenseadora disse que ela deixou o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), que é rastreável, em casa. O órgão sugere que ela não estava trabalhando quando desapareceu.