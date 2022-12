Vizinhos acusam mulher de difamar moradores em perfil de fofocas e tentam invadir casa no RJ

A casa de uma mulher de 28 anos foi alvo de uma tentativa de invasão por centenas de moradores do bairro Cosmos, no Rio de Janeiro, após ela ser acusada de criar um perfil de fofocas nas redes sociais para falar mal dos vizinhos. O caso ocorreu nessa quinta-feira (15), quando a jovem só conseguiu sair de sua residência escoltada por policiais do 40º Batalhão da Polícia Militar.

A vítima, Iany Cabral Gitahy, relata que não é a dona da página, que revoltou moradores por divulgar casos como traições conjugais. Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível perceber diversas pessoas cercando o imóvel. As informações são do G1.

Vizinhos cercaram residência

"Chegaram lá dois meninos com uma menina no carro, pedindo para eu sair. Quando eu saí, eu falei: ‘Pode vir aqui para poder ver meu telefone’. Eles pegaram meu telefone, quebraram meu portão. O meu filho desmaiou. Minha mãe passou mal. Eu tive que ficar na casa do vizinho", contou a mulher.

Boletim de ocorrência

Iany foi encaminhada à 35ª Delegacia Policial, no bairro Campo Grando, onde registrou um Boletim de Ocorrência. Em entrevista à TV Globo, ela reitera que não é a responsável pelas informações, e conta que ela mesma já foi alvo.

"Criaram uma página no Instagram falando mal do pessoal do meu bairro, né? Inclusive, falaram de mim também, mas não coisas tão pesadas como falaram de todo mundo do bairro. Foram na casa de uma menina que eles estavam achando que era também. Depois, surgiu o meu nome. A partir desse momento, que surgiu meu nome, foram na minha casa", conta.

A mãe da jovem relembra a confusão na frente da casa e conta que temeu pela vida de sua família: "Deram ordem para entrar dentro da minha casa. Quebrar tudo. Matar a minha filha por uma postagem que ela não fez".