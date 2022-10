Bebê de dois meses morre após mãe adormecer sobre a criança ao amamentá-la

Um bebê de dois meses morreu na madrugada desta sexta-feira (21), no Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, o bebê faleceu por volta de 1h30. Ao chegar para atender a ocorrência, a equipe de militares encontrou a criança sem sinais vitais . As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com os pais, a mãe deitou na cama com o bebê no colo, adormeceu e, ao acordar, percebeu que estava sobre a criança. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o neném estava com rigidez nas articulações e pele arroxeada.