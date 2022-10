Sequestro em SP: casal fica refém em carro de luxo e PM faz cerco para liberar reféns

Um casal foi feito refém em São Paulo (SP), às 7h20 da manhã desta sexta-feira (21). De acordo com a TV Globo, as vítimas foram abordadas no carro por ao menos três criminosos quando estavam passando por volta das 6h40 na Avenida das Cerejeiras, na Vila Maria.

Dois dos bandidos fugiram após o veículo bater em um ônibus e em outro carro quando eram perseguidos por viaturas policiais.

Os criminosos fizeram o casal refém na Estrada do Sabão, na Zona Norte de São Paulo.

Atuação policial

Legenda: Sequestrador se entregou após liberar refém Foto: Reprodução/TV Globo

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar atuou durante ação criminosa. A mulher foi solta pelo assaltante por volta das 9h50, quando saiu da Land Rover. Minutos depois, o último sequestrador liberou o réfem e se entregou aos policiais.

De acordo com a assessoria da Polícia, o criminoso estava ferido e a advogada dele foi ao local ajudar nas negociações.