Avó diz que recebeu fotos de netos antes de morrerem eletrocutados em piscina no Paraná

Os netos de Ivone da Silva Santos, que morreram eletrocutados em uma piscina em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, enviaram a ela fotos e vídeos momentos antes da tragédia. As informações são do g1.

"Eles estavam todos alegres, me mandaram fotos e vídeos. Eram 13h13 a minha neta me mandou uma mensagem que é um vídeo deles brincando. Tinha um escorregador, eles subiram e escorregaram. Estavam todos alegres, e de uma hora para outra eu soube da notícia", relembrou Ivone.

Agner Cauã Coutinho dos Santos, de 17 anos; Emily Raiane de Lara, de 23 anos, que estava grávida; e a mãe deles, Roseli da Silva Santos, de 41 anos, morreram em um parque aquático após uma fiação ser atingida por um galho de pinheiro, romper e cair dentro da piscina onde eles estavam.

Nove pessoas ficaram feridas

O parque fica em uma chácara, que havia sido alugada para um evento. Cerca de 20 pessoas estavam na piscina quando ocorreu o acidente. Além dos mortos, nove pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas.

No dia do acidente, o proprietário da chácara afirmou que as pessoas no local se esforçaram para ajudar as vítimas. Ele deve ser ouvido pela Polícia Civil (PC-PR) nesta terça-feira (6).