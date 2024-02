Empresário Mikael Minatti morre após acidente de ultraleve em Itapema (SC)

A queda de um ultraleve na Meia Praia, em Itapema (SC), resultou na morte do empresário e piloto catarinense Mikael Minatti. O homem estava com uma passageira, que não teve o nome divulgado, com quem saiu do mar aparentemente sem ferimentos.

O caso foi na tarde do último domingo (4). A morte, entretanto, só foi registrada horas depois, quando Mikael precisou ser atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O atendimento foi registrado às 13h — três horas depois do acidente.

Inicialmente, Mikael havia deixado o local da queda do ultraleve sem nenhum ferimento aparente. Tanto ele como a passageira estavam conscientes. À tarde, o socorro chegou ao endereço residencial onde ele estava desmaiado. Mikael foi atendido, mas não resistiu.

A empresa da família, a Talita Construtora, divulgou nota oficial para falar sobre o falecimento, pontuando que a morte foi, de fato, consequência do acidente. Ainda assim, outros detalhes do ocorrido não foram divulgados.

"Nosso filho, irmão, parceiro e amigo. Sua falta será profundamente sentida por todos nós", reforçou o comunicado público.

Luto pela morte

Mikael era tratado como herói na cidade de São João Batista, localizada a 43 km de Itapema, já que havia auxiliado a cidade em dezembro de 2022, quando houve uma enchente. Na época, ele fez resgates aéreos, pediu apoio de pilotos e transportou equipes médicas a pontos inacessíveis.

Por conta disso, o Município decretou luto de três dias pela morte, e moradores de São João Batista lamentaram o falecimento publicamente.