Acidente com fio elétrico em piscina mata mãe e dois filhos no Interior do Paraná

Um acidente com um fio elétrico causou a morte de uma mãe e dos dois filhos dela, em Rio Branco do Sul (PR), na tarde de domingo (4). A fiação foi atingida por um galho de pinheiro, rompeu e caiu dentro da piscina onde eles estavam. As informações são da TV RPC, afiliada da TV Globo.

O caso aconteceu em uma chácara, em Rio Branco do Sul, por volta das 14h30, conforme levantamento do Corpo de Bombeiros. As vítimas foram identificadas sendo Roseli da Silva Santos, 40; a jovem grávida Emily Raiane de Lara, 23; e o adolescente Agner Cauã Coutinho dos Santos, de 17 anos.

Legenda: Mãe e os dois filhos que morreram em piscina Foto: Reprodução/Instagram

Ainda conforme os bombeiros, houve dificuldades de encontrar a localização exata devido à falta de sinal de operadora de celular.

Apoio aéreo inviável

Ainda segundo a emissora paranaense, um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi deslocado ao local, mas não conseguiu aproximação "devido às condições atmosféricas não favoráveis para a aviação".

As vítimas foram encaminhadas por outras pessoas presentes no local e pelo Samu até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Branco do Sul. Depois, as mais graves, foram transferidas para o Hospital Evangélico.

Segundo testemunhas, cerca de 40 pessoas estavam no local que foi alugado pelo grupo. Ainda segundo elas, não chovia na hora do acidente, mas ventava forte, momento em que um galho de pinheiro caiu sobre a fiação elétrica, causando o rompimento. A Polícia Civil apura o caso.

O que diz a companhia de distribuição de energia?

Em comunicado, a Copel informou que a queda do fio foi uma consequência de chuva com vento de mais de 60 km/h e que a rede de energia foi construída na década de 1980. "E, desde então, passa por manutenção frequente e continuada, como é o padrão da Copel", diz a nota.

A Prefeitura de Rio Branco do Sul também se pronunciou sobre o ocorrido. O Município postou nota de pesar pelas mortes no Instagram.

"A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde deste domingo (04/02) em parque aquático privado, na localidade de Capirú da Boa Vista. Nossas equipes estão prestando todo apoio necessário às famílias. Neste momento de tristeza, a Prefeitura se solidariza com as famílias e amigos das vítimas e todas as pessoas que presenciaram este trágico acidente",