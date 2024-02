Dono de padaria em SP ameaça cliente em briga por uso de notebook; veja vídeo

Um empresário identificado como Silvio Mazzafiori, de 65 anos, tentou agredir e ameaçou de morte um cliente por usar notebook na padaria dele, em Barueri, na Grande São Paulo. A discussão ocorreu na última quarta-feira (31) e foi gravada pela vítima. As imagens repercutiram nas redes sociais neste fim de semana. As informações são do G1.

O dono da padaria não permite o uso de equipamentos para trabalho no local. Por isso, ficou exasperado ao ver o cliente, Alan Barros, de 32 anos, com um computador sobre a mesa. Silvio, então, foi questionar o cliente, apontando para a placa que avisa sobre a proibição.

Veja o vídeo:

Os dois começam a discutir. Depois, chegou um homem ligado ao empresário, pediu para ele se acalmar e conseguiu tirá-lo dali. No entanto, o dono da padaria saiu dizendo querer continuar a discussão fora do estabelecimento e fazendo ameaças.

Fora da padaria, Mazzafiori ameaçou agredir o cliente com um pedaço de madeira, mas caiu e foi segurado por funcionários. Nesse momento, havia uma viatura da Polícia no local, de acordo com as imagens.

“Eu vou te pegar. Eu vou matar esse cara. Para de filmar, p****. Me solta. Vou te achar, eu vou pegar vocês dois [se referindo a Alan e ao amigo]. Se eu vir essa filmagem em algum lugar, eu vou matar vocês. O cara é um pilantra”, diz o empresário no vídeo.

Veja:

Conforme a vítima informou ao G1, havia policiais civis fardados na padaria como clientes, mas eles não intervieram durante o ataque.

Ele também relatou ter tido dificuldades para registrar o caso na Delegacia de Barueri, precisando retornar com um advogado para conseguir fazer o Boletim de Ocorrência (B.O).

O representante jurídico de Alan, Leonardo Dechatink, afirmou ao G1 que acionará a Corregedoria das polícias para apurar a conduta dos agentes que estavam na padaria e os que o atenderam na delegacia.

Alan, que mora em Dubai e retornou ao Brasil para expandir sua empresa, relatou ter se surpreendido com a agressão porque tem o hábito de utilizar os equipamentos em cafés nos Emirados Árabes.

Sobre a placa avisando a restrição, disse não ter notado. O aviso fica sobre a mesa com a seguinte mensagem: “É proibida a permanência e utilização de notebooks, tablets e demais aparelhos eletrônicos para trabalho remoto ou reuniões, sejam elas online ou presenciais”.

O empresário não se pronunciou sobre o caso até a publicação desta matéria.