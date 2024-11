Avião cargueiro faz pouso de emergência em Guarulhos após incêndio

Um avião cargueiro fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, após incêndio na madrugada deste sábado (9). A aeronave, um Boeing 737-4Q8 (SF), pertencia à empresa Total Cargo.

Segundo informações do portal g1 de São Paulo, não há registro de vítimas.

Foram necessários três veículos da brigada de incêndio do próprio aeroporto e outros cinco do Corpo de Bombeiros para combater as chamas na pista do aeroporto. O rescaldo foi completado por volta das 7h desta manhã, enquanto a carga também foi retirada do avião.

As informações são de que a aeronave estava com documentação em situação regular. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou, em nota à TV Globo, que vai investigar as causas do incêndio e do pouso forçado.