Adolescente é atingida por ônibus escolar desgovernado em Minas Gerais; veja vídeo

Uma adolescente foi atingida por um ônibus escolar desgovernado na tarde desta terça-feira (12), no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motorista do veículo perdeu o controle da direção e prensou a vítima contra o muro de uma casa.

O Corpo de Bombeiros informou que a adolescente envolvida no acidente, de 14 anos, ficou presa entre o ônibus e a estrutura do imóvel. A menina teve perda de consciência e foi socorrida pelos militares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para um hospital com suspeita de fratura. Conforme os bombeiros, ela será submetida a uma cirurgia na perna. As informações são do portal g1.

Cerca de dez passageiros estavam sendo transportados no veículo no momento do acidente, mas não se feriram, afirmaram testemunhas.

Assista ao vídeo

Em vídeo que circula nas redes sociais, a adolescente aparece sentada na calçada enquanto o motorista do ônibus trafega no sentido contrário, em uma via com declínio, e perde o controle do automóvel. A menina ainda percebe que o veículo está vindo em sua direção e se levanta antes do impacto, mas não consegue escapar a tempo.

A Polícia Militar também foi acionada, auxiliou as equipes de resgate e isolou a área. A Defesa Civil do município realizou uma vistoria no local. O veículo foi estabilizado pelos bombeiros e removido da via posteriormente.

As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil, que realizou uma perícia no local para coletar informações e vestígios que vão subsidiar as investigações do caso.