Após vídeo e críticas, Janja posta que 'sorriso não é falta de empatia'

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, após ser criticada por comemorar a viagem à Índia para a 18ª Cúpula de Chefes de Estado do G20, em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, afirmou, nesse sábado (9), nas redes sociais que seu "sorriso e alegria nunca significarão falta de empatia e solidariedade".

Janja havia postado um vídeo em que aparecia comemorando a chegada à Índia, com a comitiva brasileira, e dizia “me segura que eu vou sair dançando”. O vídeo foi apagado logo depois.

Assuntos relacionados

A publicação foi criticada considerando a tragédia enfrentada pela população no Rio Grande do Sul após a passagem de um ciclone extratropical pelo estado. nas redes sociais, a primeira-dama foi acusada de falta de empatia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foi alvo de críticas por não ter visitado a região afetada pelo ciclone. Lula está na Índia para participar da cúpula do G20 e nesse sábado (9), em seu 1º discurso focou na defesa da preservação ambiental com desenvolvimento econômico dos países detentores de florestas tropicais e cobrou apoio financeiro das nações mais ricas.

Ao elencar as consequências da crise ambiental, o presidente citou as enchentes que atingiram mais de 80 cidades no Rio Grande do Sul na última semana.

Até o momento, pelo menos 41 pessoas morreram no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. Outras 46 pessoas estão desaparecidas, além de 3.193 desabrigadas e 8.256 desalojadas, segundo a Defesa Civil.