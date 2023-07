Após um mês, causa da morte do menino Thiago ainda é desconhecida; relembre o caso

O desaparecimento do menino Thiago Rocha completou um mês nesta segunda-feira (10) e a causa da morte do garoto segue desconhecida. O corpo dele foi encontrado a 9 quilômetros do local, em que foi visto pela última vez, no Parque Daisaku Ikeda, zona sul de Londrina, no norte do Paraná. Ainda não se sabe se o óbito foi acidental ou não.

As informações são do g1. O inquérito da morte do garoto ainda não foi concluído. Conforme o delegado de Homicídio, João Reis, exames complementares são aguardados do Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba.

O IML informou que ainda não há data para entrega dessas análises. Os exames visam descobrir se Thiago morreu ao cair no ribeirão ou se foi assassinado antes. Até o momento, ninguém foi indiciado ou preso.

Relembre o caso

Segundo a Polícia Civil, o bebê estava com a mãe e o namorado, no último dia 10 de junho. A entrada no Parque é proibida e o local está desativado desde 2016.

O casal, em depoimento, afirmou que deixou o garoto no carro enquanto organizava os objetos para ir embora. A mãe teria percebido a ausência do menino cerca de dois quilômetros do parque. Eles retornaram e não encontraram mais o bebê.

Sinais de agressão não foram encontrados no corpo do bebê, conforme constatação da perícia preliminar do Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.

As buscas pelo garoto duraram uma semana. A perícia também apontou que Thiago não apresentava nenhum tipo fratura.