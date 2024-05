Após ficar desaparecida em chuvas do RS, Miss Brasil diz aos amigos que está bem

"Avise que eu tô bem": comunicou Natalia Anderle ao amigo, o diretor do Miss Grand Brasil, Evandro Hazzy, na manhã deste sábado (4) após conseguir sinal de telefone. Desde o último dia 30 de abril, a modelo estava desaparecida em meio às fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul.

"É só pra avisar que eu tô bem, entendeu? Tá tudo bem, graças a Deus. Se puder fazer esse favor pra mim, eu não tenho o contato de emissoras e sites e vou ficar sem sinal. É só o favor que te peço. Todos estão seguros e bem, fora de área de risco. Apenas sem energia e telefone", disse ela após tomar conhecimento da comoção registrada por familiares, amigos e fãs devido ao próprio desaparecimento.

Além disso, ela publicou uma selfie nas redes sociais e deixou uma mensagem nos stories dizendo que está em segurança. "Estamos bem e seguros em casa e com a família. Estamos sem energia e sem sinal de telefone no momento. Enviando orações a todos os afetados".

Entenda o caso

Miss Brasil 2008, Natalia Anderle está grávida de sete meses e viajou dos Estados Unidos para Roca Sales, no Rio Grande do Sul, cidade natal dela, a fim de visitar os familiares e ter o filho.

A última manifestação da modelo havia acontecido na terça-feira (30) para lamentar o desaparecimento de uma cachorrinha nas redes sociais. Ela orientava aos amigos a contatar o irmão, Lucas Alberto Anderle, caso vissem o animal.

Legenda: Modelo publicou uma selfie nas redes sociais informando a todos que está bem Foto: Reprodução/Instagram

Miss RS 2009 e amiga de Natalia, Bruna Felisberto confirma o aparecimento de Natalia e conta que, desde as chuvas, o marido estava tentando se comunicar com ela, sem sucesso.

"Ela está bem. Eles estão sem sinal, mas está bem, está viva e em segurança agora", destaca.

Situação do Rio Grande do Sul

O Governo do Rio Grande do Sul informou neste sábado que subiu para 56 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que afetam o Estado durante esta semana. De acordo com o relatório da Defesa Civil, ainda 74 pessoas estão feridas e 67 estão desaparecidas.

O documento também apontou que, dos 497 municípios gaúchos, mais da metade (56,5%) foram afetados pela tragédia, o que deixou mais de 24,6 mil pessoas desalojadas — 8,2 mil estão em abrigos.

Bombeiros, cães, embarcações e viaturas do Governo do Ceará serão enviados ao Rio Grande do Sul para ajudar no enfrentamento à tragédia ambiental que já vitimou mais de 50 pessoas no estado gaúcho. O anúncio do suporte foi feito na manhã deste sábado (4), pelo governador Elmano de Freitas (PT).