MP investiga bolsonaristas que fizeram saudação nazista em Santa Catarina; confira vídeo

Um grupo de bolsonaristas que fizeram a saudação nazista durante a execução do Hino Nacional do Brasil numa manifestação na cidade de São Miguel do Oeste, nesta quarta-feira (2), será investigado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). Os participantes também fecharam a rodovia SC-163.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) de Santa Catarina atua para identificar as pessoas, conforme o MPCE. Apologia ao nazismo é considerada crime devido ao incentivo à violência e ao racismo.

Bolsonaristas fazem apologia ao nazismo durante manifestação em Santa Catarina https://t.co/kOncVRqBpz pic.twitter.com/ENK3mk9SHh — Diário do Nordeste (@diarioonline) November 2, 2022

No vídeo, é possível observar pessoas com a mão estendida como a chamada "Sieg Heil", que significa "viva a vitória", em português, usada em manifestações nazistas com Adolf Hitler.

Investigação pode causar prisões

"Uma vez identificadas, será produzido um relatório e as informações encaminhadas pra 2ª Promotoria de Justiça da Comarca, que possui atribuição criminal, para responsabilização dos envolvidos", explica a Coordenadora do GAECO de São Miguel do Oeste, Promotora de Justiça Marcela de Jesus Boldori Fernandes.

Além do GAECO, o caso também é acompanhado pelo Núcleo de Enfrentamento a Crimes Raciais e de Intolerância (NECRIM). No