Pais de anestesista preso por estupro desocupam apartamento após repercussão

Os pais do anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante por estupro durante um parto no último domingo (10) no Rio de Janeiro, começaram a desocupar o apartamento em que o médico residia, na Barra da Tijuca. As informações são do jornal O Globo.

O pedido para liberar o imóvel o mais rápido possível veio do proprietário, que ficou chocado com o crime. Os pais de Giovanni chegam sempre cedo no local, entre 6h e 7h da manhã, e saem sem falar com ninguém.

Giovanni é filho de pais separados, que também moram na Barra da Tijuca. O pai é médico, tem 41 anos de carreira e é dono de uma clínica de ginecologia, que se encontrava fechada nesta quarta-feira (13).

Pessoas do convívio do anestesista disseram que ele era uma pessoa extremamente reservada e não costumava conversar com ninguém. O que era frequente na sua rotina era a ida para a academia, que fica ao lado do prédio em que morava.

"Era extremamente vaidoso, às vezes ficava na academia até o último horário. Treinava com um personal trainer e nunca batia papo com mais ninguém", disse uma pessoa, que preferiu não se identificar. Moradores chocados Outro vizinho comentou sobre o choque dos moradores do prédio e de frequentadores da academia ao saberem do crime. "Todos ficaram chocados. A gente via o Giovanni diariamente. É bem estranho pensar que ele fez aquilo. Ele parecia normal", relatou, também preferindo manter o anonimato. Outras pessoas ouvidas pelo O Globo disseram que o anestesista não tinha o hábito de receber amigos em seu apartamento, mas costumava estar acompanhado de mulheres. "Ele era rico, tinha uma condição boa, uma namorada linda. Ele tinha tudo, não dá pra entender", desabafou uma delas.