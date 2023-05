Amiga de mulher envenenada com bombom comeu parte do doce: 'poderia ter morrido'

Amigas de Lindaci Viegas Batista de Carvalho, morta ao comer bombons envenenados, comeram parte dos doces também. Telma Oliveira, Gisele Oliveira e Tatiana de Lima comemoram a prisão de Susane Martins da Silva, de 54 anos - suspeita do envio do alimento.

Em entrevista ao jornal O Globo, nesta quinta-feira (25), Gisele afirma que desconfiou da caixa enviada desde o início. A cabeleireira confirmou não haver remetente no "presente" e que chegou a pedir que Lindaci o jogasse fora.

"Eu já achei estranho o chocolate não ter marca, fiquei desconfiada. Além disso, as flores eram feias, parecidas com flores de cemitério. Eu disse: 'se você não sabe quem enviou, joga fora'".

Gisele relatou que a amiga não quis desperdiçar comida e ficou com pena. A vítima ainda chegou a ligar para o pai dos filhos dela, e ele disse que havia mandado os chocolates. A partir dessa afirmação, todas comeram o doce. Contudo, o ex de Lindaci estava brincando.

"Quando ela disse estar liberado, eu fui correndo pegar o bombom. Engoli um brigadeiro inteiro. Agora eu fico pensando nisso. Mas não adiantar ficar presa no 'e se'", refletiu Tatiana.

'Coisa esquisita'

Telma Oliveira, manicure do salão, afirmou que sentiu uma "coisa esquisita" e não comeu a barra de chocolate. "Assim que mordi, eu senti uma coisa esquisita e cuspi o chocolate. Quando eu olhei, tinha uma bolinha dura, estranha. Eu poderia ter morrido. Minha filha poderia estar sem mãe", refletiu.

Telma lamenta a morte da amiga. "Agradeço todo dia por ter uma oportunidade de viver. Mas fico triste porque nossa amiga morreu, penso nela todos os dias. Nem estou conseguindo dormir direito. Eu só queria esquecer tudo que aconteceu", lamentou.

Daniel, de 17 anos, filho mais velho de Lindaci, também experimentou o doce e teria percebido "bolinhas" no chocolate e o cuspiu.

Prisão da suspeita

Susane Martins da Silva foi presa na madrugada desta quinta-feira (25), no Rio de Janeiro, por ser a principal suspeita de mandar os bombons envenenados, no último sábado (20). Segundo o G1, que ouviu a polícia local, Susane teria agido por ciúmes de um namorado em comum.

A 20ª Delegacia de Polícia, de Vila Isabel, chegou até o nome da suspeita por meio de Lucas David, motoboy contratado para levar a encomenda até Lindaci, que procurou as autoridades policiais após a repercussão do caso.

Susane deve responder por homicídio duplamente qualificado, provocado por envenenamento e motivo fútil.

Segundo o delegado Fabio Souza, a suspeita, ao ser presa, chorou e contou histórias desconexas. "Disse que foi obrigada por alguém, mas não negou o crime", comentou o responsável pelo caso.

Ciúmes de namorado

De acordo com as investigações, Lindaci e Susane namoraram um homem identificado como Mário Sérgio, em momentos distintos da vida. A vítima e Mário teriam ficado juntos por quatro anos e teriam mantido contato após o término.

Contudo, após o rompimento do casal, Mário teria iniciado um "relacionamento conturbado" com Susane, que durou dois anos, entre idas e vindas. Susane chegou a denunciar o ex pela Lei Maria da Penha e, atualmente, ele está preso.

Apesar disso, as diligências apontaram que a suspeita tinha ciúmes e acreditava que Mário e Lindaci estavam tendo um caso, informação que não foi confirmada pela Polícia do Rio.

"Susane sempre desconfiou que Mário Sérgio estava lhe traindo com Lindaci e resolveu se vingar justamente no dia do aniversário desta para não chamar a atenção, dando flores e bombons que estavam envenenados", explicou a 20ª DP.

Relembre o caso

Lindaci, que era cuidadora de idosos, passou mal após comer bombons que ganhou com um buquê de flores, no dia do aniversário. A irmã da vítima, Lenice Batista, contou que um perito do Instituto Médico Legal (IML) indicou, informalmente, a presença de chumbinho no corpo.

Legenda: A vítima, Lindaci, chegou a desconfiar dos chocolates antes de comê-los Foto: Reprodução

A família relatou ainda que Lindaci vinha recebendo ameaças nas redes sociais. No sábado, ela atendeu uma ligação em que um motoboy avisava ter uma entrega. Desconfiada, pediu para deixar o pacote na loja do atual namorado, em Vila Isabel. A vítima retirou os bombons e seguiu para um salão de beleza. Lá, passou a ligar para parentes e amigos para descobrir quem havia enviado o presente, uma vez que o embrulho não tinha remetente.

Ela chegou a comentar com as pessoas no local que estava com medo de comer os chocolates "porque eles poderiam estar envenenados". Contudo, decidiu comer depois de ligar para o ex-marido e ouvir que ele havia enviado o presente. Mas, segundo a família, o ex explicou que havia apenas feito uma "brincadeira" com ela e negou ter enviado o chocolate.