Aluna é atingida por aparelho de academia e sofre fratura na coluna em Goiás

A técnica de enfermagem Bárbara Barbosa foi atingida pelo banco de apoio de um equipamento de musculação de 250 kg na última quinta-feira (4) em uma academia de Formosa, em Goiás, na região do Entorno do Distrito Federal. A mulher de 29 anos acabou sofrendo uma fratura na coluna.

De acordo com o laudo médico do Hospital Regional de Formosa, a aluna da academia teve traumatismo na coluna lombar e na coxa, e foi transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Segundo Bárbara Barbosa, ela ainda espera o laudo médico exato e uma avaliação do cirurgião para poder ser operada.

“Pessoal, precisei internar. Sofri uma fratura na coluna lombar, grau 2 na L4 e L5, vou precisar operar. Peço a todos oração. O momento é bem delicado e estou em choque”, descreveu a técnica de enfermagem nas redes sociais. As informações são do portal g1.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Goiás, o banco de apoio do equipamento de musculação para as pernas se soltou e atingiu as pernas de Bárbara. Ela foi conduzida consciente para o hospital em Formosa e recebeu alta. A técnica de enfermagem retornou para a unidade de saúde se queixando novamente de dores. Foi quando os médicos notaram os traumatismos na coluna.

Caso parecido aconteceu no Ceará

Em agosto de 2023, um acidente similar aconteceu com um aluno em uma academia de Juazeiro do Norte, na Região Metropolitana do Cariri. À época, uma barra de um equipamento de musculação para membros superiores caiu e atingiu ombros e pescoço de Regilânio da Silva, de 42 anos, que sentou para descansar.

Os exames apontaram uma grave lesão na coluna, e precisou ser submetido a uma cirurgia. O neurocirurgião Ronaldo Ferreira, que acompanha o caso, revelou que Regilânio sofreu um traumatismo raquimedular, lesão decorrente de luxação, comprometendo a medula.

Após a operação, o homem de 42 anos iniciou a recuperação. Apesar de ainda se locomovendo em cadeira de rodas, Regilânio da Silva já vem dando alguns passos. Ele realiza, desde novembro do ano passado, um tratamento especial na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, em Salvador.