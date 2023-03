Advogado é preso por agredir mulher com socos e derrubá-la em estacionamento; veja vídeo

Um advogado foi preso em flagrante em Brasília, nessa segunda-feira (20), após desferir tapas, socos e puxões de cabelo contra uma mulher e derrubá-la em um estacionamento no Sudoeste. Registradas em vídeo, as agressões teriam acontecido após o cachorro da vítima, da raça shitzu, ser atacado pelo cachorro do agressor, um poodle.

"Eu suspendi o meu cachorro e o dele veio [estava sem coleira], me arranhou, brigou com meu cachorro e me mordeu", disse Gizelle Piza, a vítima, à TV Globo. O agressor foi identificado como Cledmylson Ferreira, mas ainda não se pronunciou sobre o caso.

Gizelle, que também é advogada, contou à emissora que os golpes aconteceram quando Cledmylson entrou em seu carro para fugir do local da discussão e ela começou a gravar a placa do veículo. Depois disso, ele teria partido "com toda fúria" para cima dela. Veja as imagens:

Advogado é preso por agredir mulher com socos e derrubá-la em estacionamento: https://t.co/0Cxrd9iW6C pic.twitter.com/ETAZtPs4Th — Diário do Nordeste (@diarioonline) March 21, 2023

"Me desferiu um golpe no rosto, tomou meu celular. Me desferiu vários socos e me jogou no chão", afirmou a advogada, acrescentando estar "extremamente abalada e perplexa" com o caso.

Prisão em flagrante

Após ser acionada pela vítima, a Polícia Militar chegou ao local e prendeu o homem em flagrante. No carro dele, os agentes de segurança também encontraram dois canivetes.

Cledmylson deve responder por lesão corporal, omissão de cautela na condução de animais e porte de arma branca. Já Gizelle foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) para se submeter a exames.

Após a prisão, o advogado assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado da delegacia.