Cantor sertanejo acusado de agredir filha nega acusações

Em declaração à imprensa, nesta sexta-feira (17), o cantor sertanejo Fernando Cellarius negou as denúncias de agressões cometidas por ele contra a própria filha, Kauane, de 22 anos de idade. O relato da vítima foi publicado no último dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Informações são do g1.

Fernando, atualmente, é réu na Justiça por lesão corporal no ambiente doméstico contra Kauane. "Não é como ela está falando. Infelizmente, eu preciso dizer, não houve agressões desde que ela era criança. Isso aí é a realidade do que eu tô falando pra vocês. Tem muita coisa que vai vir à tona e eu tenho fé, eu acredito na Justiça", rebateu o cantor.

O advogado dele, Emerson Ernani Woyceichoski, complementou que as provas da parte serão apresentadas apenas em juízo, mas adiantou que Fernando possuiria imagens gravadas do dia da agressão que se tornou processo judicial.

"Em respeito a ela e ao que o Nando pediu, não queremos expor as provas agora porque isso também vai ser em juízo da situação que estava ocorrendo. Ela teve, naquele dia, um desequilíbrio, não sabemos por conta do quê, extremamente transtornada. Temos imagens gravadas do dia e tudo isso a gente vai apresentar", disse o jurista.

Medida protetiva

Em 2021, Kauane registrou uma denúncia na Delegacia da Mulher contra o pai. Por causa disso, a jovem possuía uma medida protetiva que impediria Fernando de se aproximar ou de entrar em contato com ela. Nesta sexta, porém, o cantor disse à imprensa que ainda espera estar novamente junto da vítima.

"Eu não quero... eu não tô te acusando, filha. Eu tô só tendo que me defender aqui. O que eu mais quero nessa vida, eu sei que isso aqui, um dia, tudo vai virar pó, essa situação. E eu sei que eu vou estar com a minha filha de novo. Eu sei que a gente vai estar em família, vai estar junto", declarou.

Cantor negou ter arma de fogo

O advogado de Fernando também negou que o cantor sertanejo tenha armamento de fogo e afirmou que ele possui apenas uma arma de airsoft. O réu ainda alegou que chamou a Polícia no dia em que Kauane prestou queixa contra ele e que a filha não o esperou em casa, pois teria saído com o namorado.

Depois de passar na delagacia, a vítima foi para a casa de uma tia.

Denúncia de ex-namoradas

Após a repercussão do caso, uma ex-namorada de Fernando registrou um boletim de ocorrência contra o cantor, também o acusando de agressões físicas e psicológicas.

Além dela, outra ex-namorada relembrou episódios de agressões protagonizados pelo cantor e disse que, em julho de 2020, também o denunciou à Polícia. No documento, a mulher contou que Fernando era agressivo, manipulador e a teria rejeitado quando ela engravidou. Ela sofreu um aborto.

Na coletiva à imprensa, Woyceichoski, o advogado, disse que iria processar as vítimas por "falsas denúncias". "Quando uma pessoa como o Nando, que é uma pessoa simples, começa a aparecer, é evidente que tem pessoas que querem aparecer. Já conversei sobre isso com ele. Nós temos, também, provas, porque vocês sabem a questão do celular, mensagens e etc., que provam que isso não ocorreu", afirmou o jurista.