81% dos brasileiros considera o Brasil um país racista, aponta pesquisa

A pesquisa "Percepções sobre o racismo no Brasil" apontou que 81% dos brasileiros considerada o Brasil um país racista: seis a cada dez pessoas (60%) consideram "sem ressalvas", e outros 21% concordam "em parte", conforme o levantamento feito pelo instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec) e divulgado nessa terça-feira (25), Dia da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha.

A avaliação de que pessoas pretas são as que mais sofrem com o racismo é quase unanimidade entre os brasileiros: nove em cada dez pessoas (96%) compartilham dessa visão. Em segundo e terceiro lugar, estão os indígenas e os imigrantes africanos, respectivamente, com 57% e 38%, como os que mais sofrem.

Há ainda uma maioria expressiva, de 88%, que concorda que essas parcelas da população são mais criminalizadas do que os brancos. A pesquisa tem participação também do Projeto Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista (Seta).

Desigualdade

Para a pesquisa, os marcadores sociais de raça, cor e etnia são considerados os principais aspectos que explicam as desigualdades para 44% dos brasileiros. Somente 65% da amostra concorda totalmente (57%) ou em parte (8%) com a criminalização do racismo no país. O que mais tem peso para determinar o grau de desigualdade social é a classe social, indicada por 29% dos que responderam à pesquisa.

O estudo de abrangência nacional foi feito em 127 municípios das cinco regiões do país. As entrevistas com os participantes foram feitas ao longo do mês de abril.

Segundo a pesquisa, das 2 mil pessoas ouvidas, 79% concordam que a abordagem policial é baseada na cor da pele, tipo de cabelo e tipo de vestimenta, sendo que 63% das pessoas ouvidas concordam totalmente com essa afirmação e 16% apenas parcialmente. Um total de 84% concorda que pessoas brancas e negras recebem tratamentos diferentes por parte da polícia, sendo que 71% concordam totalmente e 13%, em parte.

Reconhecimento de atitudes racistas

Um dos pontos da pesquisa que merece atenção é a contradição entre os dados. Ao mesmo tempo em que os brasileiros afirmam conviver com o racismo, apenas 11% deles reconhecem cometer atitudes racistas e 10% afirmam trabalhar em instituições racistas, o que lembra uma situação já vista em levantamentos sobre violência contra a mulher, em que uma minoria diz conhecer os autores das agressões.

Outros dados que confirmam as contradições são os referentes à parcela que aponta familiares como os agentes que praticam racismo (12%), a que identifica pessoas de seu círculo (36%) e a que declara estudar em instituições de ensino em que o racismo está enraizado (13%). A maior proporção diz respeito aos respondentes que dizem conviver com as vítimas do racismo, de 46%.

"O que aparece aqui é que os brasileiros são incapazes de reconhecer como o racismo se materializa na rotina, no dia a dia, que é uma dimensão individual, e também nos espaços em que circulam, tanto públicos como privados, que têm uma dimensão coletiva", observa o coordenador de projetos do Instituto de Referência Negra Peregum, Márcio Black.