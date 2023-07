Sobe para sete o total de mortos em explosão de cooperativa em Palotina, no Paraná

Chega a sete o número de mortes provocadas por uma explosão, registrada nessa quarta-feira (26), em um silo da cooperativa agroindustrial C.Vale, no município de Palotina (PR). A Defesa Civil detalhou que outras 12 pessoas foram feridas no episódio. Um indivíduo continua desaparecido, e as buscas seguem nesta quinta-feira (27).

Na noite do dia em que ocorreu o caso, a quantidade oficial de óbitos era dois, mas subiu ao longo da madrugada. Um funcionário foi resgatado com vida após cerca de oito horas de buscas. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco sobreviventes foram encaminhados para unidade hospitalar em estado grave. As informações são do portal G1.

Em comunicado, a C.Vale disse colaborar com as forças de segurança.

Ao todo, a força-tarefa do Corpo de Bombeiros para resgatar as vítimas do incidente conta com mais de 35 agentes e cães do município, além de servidores de Cascavel e de Toleto, cidades da região Oeste do Estado. Dois aviões da Casa Militar, 14 bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), dois cães e equipe especializada da corporação foram enviadas ao local pelo Governo do Paraná.

'Corrida contra o tempo'

O titular do Corpo de Bombeiros, capitão Rodrigues, detalhou que, no momento do incidente, as vítimas da explosão estavam no subsolo, em um túnel que liga os armazéns do silo.

"A estrutura veio abaixo por conta da explosão. Estamos trabalhando o mais rápido possível no resgate. É uma corrida contra o tempo", explicou na noite de quarta ao G1.

Os primeiros dois corpos foram localizados próximos ao armazém, um na parte da frente e outro atrás. O oficial acredita que eles foram atingidos pela "onda de choque" propagada pelo episódio.

Explosão danificou casas próximas

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu por volta das 17h dessa quarta-feira. Além de uma nuvem de fumaça, moradores da região relataram um tremor provocado pela explosão. As testemunhas ainda detalharam que o estrondo chegou a quebrar vidros em casas próximas. A corporação orientou a população que não se aproximasse do local.

A cooperativa de Palotina é considerada a quinta maior do agronegócio na região Sul do Brasil em vendas, e a segunda maior do Paraná.

O que dizem as autoridades do Paraná

Nessa quarta-feira, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD-PR), utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido. "A orientação é que nossas equipes continuem atuando para garantir pronto atendimento. Um avião com profissionais será enviado hoje à região", concluiu.

No mesmo dia, o senador pelo Paraná Sérgio Moro (União Brasil-PR) lamentou a tragédia. "Minha solidariedade às vítimas deste terrível acidente em Palotina", escreveu.

O que diz a C.Vale

"A C.Vale comunica aos seus associados e comunidade em geral que nesta quarta-feira, 26 de julho, às 16h50, um sinistro de grandes proporções atingiu nossa unidade central de recebimentos de grãos em Palotina, oeste do Paraná, devido a causas ainda não identificadas.

No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas.

No momento, todas as equipes de segurança da cooperativa estão ativas colaborando com autoridades públicas envolvidas, visando minimizar efeitos desse lamentável evento.

Assim que todas as variáveis forem identificadas e apuradas as repercussões geradas pelo incidente, nova nota de esclarecimento será emitida pela equipe de gerenciamento de crise instalada nessa oportunidade."