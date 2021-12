Nova Zelândia e Austrália já estão em 2022; veja vídeo

A Nova Zelândia e a Austrália já se despediram do ano de 2021. Em Auckland, a chegada de 2022 foi celebrada silenciosamente, sem fogos, mas com iluminação especial. Já na cidade australiana de Sydney o tradicional espetáculo pirotécnico foi mantido.

SEJA BEM-VINDO, 2022! 🍾✨



A Nova Zelândia e a Austrália já se despediram do ano de 2021. Saiba mais em https://t.co/S1BZvVtyJF pic.twitter.com/GuDW8kjJLq — Diário do Nordeste (@diarioonline) December 31, 2021

Em muitos locais que sediam grandes festas de réveillon, as apresentações não acontecerão. No Arco do Triunfo de Paris, no Big Ben de Londres e nas Torres Petronas em Kuala Lumpur a queima de fogos foi cancelada. Na Times Square, em Nova York, a festa foi reduzida a um quarto da lotação.