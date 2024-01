United e Alaska Airlines encontram componentes soltos em aviões 737 MAX 9

As companhias aéreas americanas United e Alaska Airlines informaram na segunda-feira (8) a descoberta de "componentes soltos" em alguns dos seus aviões Boeing 737 MAX 9 durante inspeções preliminares ordenadas depois que um dispositivo desse modelo perdeu uma janela em pleno voo.

As descobertas ocorrem enquanto a Administração Federal de Aviação (FAA) continua investigando o que causou a explosão de um componente chamado tampão de porta em um avião de passageiros da Alaska Airlines na sexta-feira (5), forçando-o a fazer um pouso de emergência.

A United "encontrou casos que parecem estar relacionados a problemas de instalação no tampão da porta, por exemplo, parafusos que precisavam de aperto adicional", disse a empresa. Com 79 aeronaves MAX 9, a United possui a maior frota das aeronaves em questão.

Horas depois, a Alaska Airlines anunciou que sua equipe descobriu que "componentes soltos eram visíveis em algumas aeronaves".

A AeroMexico, que suspendeu 19 aviões, também disse na segunda-feira (8) que estava na "fase final" de inspeções e acrescentou que espera que todos os MAX 9 de sua frota "voltem à operação nos próximos dias".

Queda nas ações da Boeing

O painel que se desprendeu em pleno voo levantou questões de segurança em um momento em que a fabricante contava com a recuperação da sua reputação. As ações da Boeing na bolsa caíram mais de 8% e pressionaram o índice Dow Jones.

Na sexta-feira (5), o voo 1282 da Alaska Airlines decolou do aeroporto de Portland e logo depois a tripulação relatou um "problema de pressurização", segundo a FAA.

O avião voltou rapidamente para Portland. Imagens publicadas nas redes sociais mostraram um buraco no lugar do painel lateral, com máscaras de oxigênio de emergência penduradas no teto.

Inspeções reforçadas

Na segunda-feira, a FAA anunciou a aprovação de um roteiro para novas inspeções, incluindo travas, componentes e elementos de fixação das portas laterais.

"As aeronaves Boeing 737-9 permanecerão no solo até que os operadores concluam as inspeções reforçadas", disse a FAA na rede social X, antigo Twitter.

As autoridades da aviação civil pediram às companhias aéreas que cumpram os novos protocolos de inspeção para aeronaves com configurações semelhantes às do 737 MAX 9. Enquanto as investigações continuam, os analistas apontam que a falha pode ser devido a um controle de qualidade ou defeito de fabricação.

A Boeing entregou cerca de 218 aeronaves 737 MAX até agora, disse a empresa à AFP. A área do avião afetada no incidente foi um tampão de porta, painel usado para vedar uma saída de emergência desnecessária em aviões com configurações de assentos menores.