Ucrânia declara estado de emergência após escalada de tensões com a Rússia

O parlamento ucraniano aprovou, nesta quarta-feira (23), um pedido do governo de Volodymir Zelenski para declarar estado de emergência em todo o país e convocar reservistas. A medida não leva em conta as regiões de Donetsk e Luhansk, que Putin reconheceu na última segunda-feira.

Após Vladimir Putin reconhecer a independência das províncias separatistas, a Ucrânia passou a tomar medidas mais rígidas. O governo ucraniano também solicitou apoio bélico aos países do Ocidente, que também alertam a ofensiva militar em larga escala da Rússia contra a Ucrânia.

Com o estado de emergência aprovado, pelo menos pelos próximos 30 dias, o presidente recebe poder para lidar de forma centralizada com a crise na região.

Com isso, a Ucrânia também começou a recrutar reservistas com idades entre 18 e 60 anos. Segundo as Forças Armadas, pelo menos um soldado ucraniano foi morto após bombardeios nas regiões separatistas.

Em comunicado, o ministério de Relações Exteriores pediu aos cidadãos do país que estivessem na Rússia que deixassem o país. Quase 3 milhões de ucranianos vivem na Rússia, de acordo com as autoridades de Kiev.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo