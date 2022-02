Ucrânia convoca militares reservistas e prepara estado de emergência

A Ucrânia convocou, nesta quarta-feira (23), os reservistas do país e solicitou que os cidadãos ucranianos saiam da Rússia. Os anúncios acontecem no momento em que o medo de uma invasão iminente por parte de Moscou aumenta, após Vladimir Putin reiterar que não cederá as exigências, apesar das sanções ocidentais.

Diante da ameaça, a Kiev organiza a mobilização de reservistas do exército com idades entre 18 e 60 anos. Além disso, o conselho de segurança ucraniano pediu ao Parlamento a instauração do estado de emergência.

Os anúncios representam o capítulo mais recente na escalada de tensões entre Ucrânia e Rússia, a maior crise geopolítica na Europa desde o fim da Guerra Fria.

Há várias semanas, a Rússia mantém 150.000 soldados na fronteira com a Ucrânia e na segunda-feira reconheceu a independência de dois territórios separatistas: as autoproclamadas 'repúblicas' de Donetsk e Lugansk. O anúncio intensificou as acusações de que o país prepara um ataque em grande escala contra o vizinho.

Interesses russos não negociáveis

Na terça-feira (22), o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, que pediu armas e garantias sobre a adesão à União Europeia, também mencionou a possibilidade de romper relações diplomáticas com Moscou.

Na Rússia, Putin, apesar da série de sanções anunciadas pelos países ocidentais, prometeu que não cederá nas exigências.

Vladimir Putin Presidente da Rússia "Os interesses e a segurança de nossos cidadãos não são negociáveis para nós."

O presidente fez um breve discurso exibido na televisão por ocasião do Dia do Defensor da Pátria, em que afirmou que está "aberto a um diálogo direto" com os países ocidentais, mas sempre exigindo que a Ucrânia nunca seja admitida como estado-membro da Otan.

O medo de uma escalada militar às portas da União Europeia (UE) é crescente desde que Putin reconheceu, na segunda-feira (21), a independência dos dois territórios separatistas do leste da Ucrânia e o Parlamento russo aprovou em seguida os acordos sobre a declaração, que incluem diversos compromissos com os rebeldes ucranianos pró-Rússia.

O texto prevê o envio de uma força de "manutenção da paz" aos territórios que integram a Ucrânia, o que autoriza uma possível operação militar. Embora Putin não tenha revelado detalhes sobre os planos, nem uma data sobre o possível envio de tropas, uma intervenção russa já tem o caminho legal preparado.

Sanções

Para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, as últimas decisões de Putin significam "o início de uma invasão", mas ele afirmou que ainda "é possível evitar o pior".

Na terça-feira, os países ocidentais aprovaram as primeiras sanções após o reconhecimento da independência dos separatistas. O conflito entre os insurgentes e as autoridades ucranianas já dura oito anos e provocou mais de 14.000 mortes.

A medida mais contundente foi a decisão da Alemanha de suspender a autorização do gigantesco gasoduto Nord Stream II, que transportará gás russo ao país europeu.

Legenda: O Nord Stream 2 é um projeto de gasoduto de 1,2 mil km que vai do oeste da Rússia ao nordeste da Alemanha sob o mar Báltico Foto: AFP

O governo dos Estados Unidos também reagiu com uma "primeira série" de sanções que pretendem impedir que Moscou obtenha fundos ocidentais para pagar a própria dívida. União Europeia, Japão, Austrália, Canadá e Reino Unido também divulgaram sanções.

As medidas punitivas são direcionadas principalmente contra bancos russos e alguns deputados. No momento, as sanções são cautelosas e menores que as anunciadas em caso de invasão.

A ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, declarou que considera "muito provável" que Putin decida invadir a Ucrânia. Mas o calendário parece ser estabelecido por Putin, que mantém a comunidade internacional em suspense ao cercar de mistério sobre as intenções dele: invadir a Ucrânia, ampliar a área sob o controle dos separatistas ou negociar um novo status quo na região.

Na terça-feira, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, criticou a Rússia e afirmou que os princípios da "Carta das Nações Unidas não são um menu a la carte" e que o país deve "aplicar todos", em referência à crise na Ucrânia.

O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, respondeu que Guterres estava cedendo à "pressão dos ocidentais".