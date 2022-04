Trabalhadores resgatam cachorro com retroescavadeira em correnteza no Equador; veja vídeo

Trabalhadores se juntaram para resgatar um cachorro que caiu em uma correnteza em Pasaje, na província de El Oro, no Equador. O episódio aconteceu na última semana próximo a um canteiro de obras.

O cão acabou caindo no canal de irrigação e os homens conseguiram salvá-lo com o auxílio de uma retroescavadeira. O vídeo do resgate viralizou nas redes sociais, e internautas parabenizaram a coragem e disposição dos trabalhadores para salvar a vida do animal.

Assista ao vídeo

No Equador, um grupo de trabalhadores usou uma retroescavadeira para resgatar um perrito que era levado pelas águas de um canal. Após salvarem a vida do bichinho com o resgate improvisado, juntaram dinheiro e levaram o sobrevivente canino ao veterinário pic.twitter.com/tRiM9B8Bzc — giro latino (@girolatino) April 22, 2022

De acordo com o site Milenio, uma rádio local emitiu um alerta aos homens sobre a queda do animal. Nas imagens, os trabalhadores aparecem se dividindo para atuar no resgate do cão.

Enquanto um homem guiou a retroescavadeira, outro entrou na pá, desceu em direção à correnteza e ficou bem próximo à água, aguardando o momento em que o animal passaria pelo local. Outros operários prestaram auxílio do lado de fora, ajudando a guiar os homens.

Quando o cão finalmente se aproxima da máquina, o rapaz consegue agarrá-lo, depois do esforço por conta da força da correnteza. A salvo, os dois foram levados para a superfície. “Estávamos trabalhando e resolvemos ajudar, dando mais uma chance ao animal para que ele pudesse viver. Concordamos [em tentar salvar], tudo foi rápido”, revelou um dos trabalhadores à publicação.