Tiroteiro em bar gay de Oslo, na Noruega, deixa dois mortos

Um tiroteio foi registrado em um bar gay em Oslo, capital da Noruega, deixando dois mortos e diversos feridos. O caso aconteceu na madrugada de sábado (25), em horário local, no mesmo dia em que estava prevista uma parada do orgulho LGBTQIA+ na cidade. As informações são do g1.

O chefe de operações da polícia, Tore Barstad, citado pela rádio NRK, declarou que ao menos dez pessoas estão sendo atendidas pelas equipes de saúde. No entanto, três delas ficaram gravemente feridas.

Os disparos foram efetuados em um local chamado London Pub, um bar voltado para o público homossexual localizado perto do centro da capital. Veículos de imprensa noruegueses citaram disparos em três locais distintos.

No Twitter, a polícia local compartilhou que um suspeito foi preso. "A morte de duas pessoas foi confirmada após o tiroteio. Há vários feridos em estado grave", disse. No entanto, o órgão não apontou a motivação do crime.

O jornalista Olav Roenneberg, da NRK, compartilhou que viu um homem pegar uma arma de dentro de uma bolsa e começar a atirar. Após o tiroteio, ambulâncias foram chamadas ao local e o hospital universitário emitiu um alerta vermelho.