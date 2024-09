Suposta baleia 'espiã' de Putin é encontrada morta na Noruega

Apontada como uma “possível espiã” da Rússia, a baleia beluga Hvaldimir foi encontrada morta no último sábado (31), no mar da cidade de Stavanger, na Noruega. O animal ficou famoso em 2019, quando chamou atenção ao se aproximar da costa norueguesa usando um arnês, que é uma espécie de cinto.

De acordo com informações da emissora pública NRK, o corpo de Hvaldimir foi achado flutuando de barriga para cima pelo jovem pescador Karolius Kristiansen, de 16 anos, que navegava na região com o pai.

“Inicialmente, pensei que fosse um barco que tivesse virado, então eu e meu pai fomos até lá para verificar. A essa altura já havia um barco [no local] com alguns biólogos que acompanhavam a baleia”, narrou o adolescente.

Ao constatar a morte do animal, o grupo notificou a ocorrência ao porto de Stavanger, já que a baleia boiava próximo às embarcações.

Segundo o coordenador marítimo Fredrik Skarbøvik, o corpo foi retirado do mar com o apoio de um barco e permanecerá em um caminhão no porto, até ser transferido para um local adequado. “Prendemos algumas correias para içar a baleia do mar até a terra. Agora, as entidades interessadas estão trabalhando para encontrar um local para mantê-lo”, explicou Skarbøvik.

CAUSA DA MORTE

Chefe da One Whale, organização criada para proteger Hvaldimir, Regina Crosby não acredita que a baleia tenha morrido de causas naturais. Para ela, o animal teria sido atingido por uma embarcação.

“Ele estava saudável e não apresentava sinais de doença. Meu palpite é que ele foi atropelado por um barco e morreu devido a ferimentos internos”, afirmou ela.

Hvaldimir tinha entre 15 e 20 anos. Segundo dados do Fundo Mundial para a Natureza, baleias belugas vivem dos 30 aos 35 anos. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

"ESPIÃ RUSSA"

Acusada de ser uma “espiã de Putin”, a baleia gerou desconfiança quando foi avistada pela primeira vez no condado de Finnmark, em 2019. Na ocasião, o animal usava um arnês apertado, levantando a possibilidade dele ter escapado de um suposto cativeiro na Rússia. Rumores afirmam que o país comandado por Vladimir Putin treina baleias para servir como espiãs.

Mais tarde, no entanto, levantou-se a hipótese de que HValdimir tenha fugido de um centro de terapia russo, próximo à fronteira com a Noruega, pois a baleia era dócil e não tinha medo de humanos.