Superiate de 40 metros afunda na costa da Itália; assista ao vídeo

Um superiate de 40 metros de comprimento naufragou no mar Mediterrãneo, na tarde de domingo (21). A Guarda Costeira italiana realizou operação de resgate para salvar os passageiros. Todas as novas pessoas que estavam a bordo da embarcação foram salvas.

A Sala de Operações da Capitania dos Portos de Crotone foi acionada na noite de sábado pela tripulação do iate, batizado de "Saga", após água começar a entrar na popa do navio.

Veja momento que iate afunda:

O barco estava há 15 quilômetros da marina de Catanzaro. Ainda durante a noite, um barco de resgate romeno um italiano foram ao local e levaram os passageiros da embarcação até o porto de Catanzaro, de acordo com a imprensa italiana.

Um rebocador foi enviado ao local pela manhã na expectativa de tentar salva o iate. O plano, no entanto, não teve êxito, e a embarcação naufragou por volta das 13h.

Conforme o ‎Comando Geral do Corpo de Autoridades Portuárias da Itália, o órgão irá abrir uma investigação para apurar as causas do naufrágio.