'Sol sorrindo': veja imagem divulgada pela Nasa

A Nasa divulgou, na última quarta-feira (26), uma imagem do "sol sorrindo". Esta descrição foi feita pela própria agência espacial dos Estados Unidos.

A fotografia foi registrada pela sonda "Solar Dynamic Observatory", enviada ao espaço pela Nasa em 2010 para coletar informações sobre o astro-rei.

“Essas manchas escuras no sol, que são identificadas com luz ultravioleta, são conhecidas como buracos coronários (ou seja, em formato de coroa), e são regiões onde o vento solar sai com força para o espaço”, declarou a Nasa.

Nos buracos coronais, o vento solar escapa para o espaço em velocidade mais rápida: se a média de desprendimento desse vento a partir do Sol é de 400 km/s, num buraco coronal ela pode chegar a 800 km/s.

Especialistas ouvidos pelo jornal "The Guardian" esclareceram que esses buracos no sol podem indicar que haverá uma tempestade solar. Na prática, a erupção de massa e energia da superfície solar, provoca mais luz nos polos Norte e Sul.

