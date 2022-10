Casa inusitada: jovem mora escondido em shopping por quatro anos

Um jovem morou escondido por quatro anos em um shopping nos Estados Unidos. Segundo informações da UOL, Michael Townsend só foi descoberto em 2007 pelos seguranças do estabelecimento.

Após ser despejado de sua antiga casa, Townsend resolveu se mudar para o espaço vazio dentro do Providence Place Mall em Rhode Island. De acordo com o Daily Star, ele e seus amigos moraram no shopping entre os anos de 2003 e 2007.