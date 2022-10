Vírus misterioso e fatal transforma pombos em 'zumbis' magros com pescoço retorcido

Um santuário de pássaros, localizado na ilha de Jersey, alertou que um vírus misterioso tem transformado pombos em "zumbis". Por conta da doença "viral e fatal", algumas aves foram sacrificadas, conforme o jornal britânico The Mirror.

O vírus foi identificado como "paramixovírus de pombos", sendo também conhecido como PPMV ou Doença de Newcastle.

Dentre as reações causadas nos animais, estão danos aos sistemas neurológicos, que afetam a capacidade de voar e controlar o corpo. Os bichos também começam a andar em círculos, perdem peso e ficam com o pescoço retorcido. Além disso, as fezes ficam esverdeadas.

Vírus não pode ser transmitido para humanos

Apesar da gravidade para animais, o vírus não pode ser transmitido para humanos. De acordo com o Metrópoles, citando o The Mirror, alguns humanos tiveram conjuntivite após ter contato com pombos infectados.

Porta-voz na ilha de Jersey. “É uma doença de notificação obrigatória em aves de cativeiro [o que significa que os casos suspeitos devem ser comunicados às autoridades], mas não em aves selvagens”.

O porta-voz ainda detalhou que a doença não tem tratamento e as aves morrem em poucos dias. “A doença é extremamente infecciosa e se espalha por fezes e outras secreções. O vírus pode sobreviver por mais tempo nos meses mais úmidos e frios, o que significa que grupos de casos são mais comuns nesta época do ano”, disse.

